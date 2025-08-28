Poyraz Tekirdağ’da Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Poyraz Tekirdağ’da Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 9 şilep ve tanker bekliyor. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Yıllardır konuşuluyordu! 1 Ekim itibarıyla Meclis'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.