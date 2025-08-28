Poyraz Tekirdağ’da Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 9 şilep ve tanker bekliyor. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel