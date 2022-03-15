POYD'un geleneksel aylık toplantısı yapıldı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinin (POYD) geleneksel aylık toplantısı gerçekleştirdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Xanadu Resort Otel'de düzenlenen ve POYD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantı, Dernek Başkanı Ülkay Atmaca'nın konuşmasıyla başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce barışın sağlanması ve insanların normal hayatlarına dönebilmesi temennisinde bulunan Atmaca, "Sebebi her ne olursa olsun insanlar ölmesin. Biz turizmciler olarak barış istiyoruz." dedi.

Atmaca, açılış konuşmasının ardından Avni Aker'in "Turizm Gelecek Demektir" isimli kitabı ile Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu'nun "Yaşam Boyu Tavsiyeler" isimli kitapları tanıttı ve bu kitapların satışından elde edilecek tüm gelirin Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinde okuyan öğrencilere burs olarak verileceğini duyurdu.

Atmaca, "Biz turizmciler olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Satın alınacak her kitap genç kardeşlerimize gelecek olacak." dedi.

Toplantının son bölümünde POYD'a yeni katılan üyelere üyelik sertifikaları Başkan Ülkay Atmaca, Avni Aker, Ercan Çek ve Adnan Soyaslan tarafından verildi.

Toplantının ardında gazetecilere açıklamalarda bulunan Atmaca, dernek olarak "Geçmişimizi unutmuyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz' mottosu ile başlattıkları yeni projenin ilk çalışmasını sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Atmaca, "Üyelerimizin mesleki çalışmalarının ve deneyimlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için başlattığımız projenin ilk kitabı, kurucu üyemiz Avni Aker'in farklı tarihlerde yayınlanmış yazılarından oluşan Turizm Gelecek Demektir oldu." diye konuştu.