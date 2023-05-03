POYD, depremzede 130 turizm öğrencisine iş ve staj imkanı sağladı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), turizm bölümünde öğrenim gören depremzede 130 üniversite öğrencisini işe ve staja yerleştirdi, burs imkanı sağladı.

POYD tarafından her ay geleneksel yapılan öğle yemeği toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile POYD Başkanı Ülkay Atmaca'nın yanı sıra sektör paydaşlarının katıldığı toplantıda, 100 lira olarak belirlenen yemek ücretleri depremzede turizm öğrencilerine burs olarak gönderilecek.

Dernek Başkanı Atmaca, AA muhabirine, toplantıda sektör temsilcileriyle 4 aylık dönemi değerlendirdiklerini, yaz sezonunu konuştuklarını söyledi.

Sezonun iyi gittiğini anlatan Atmaca, güzel bir sezon olması için sektörün yoğun şekilde çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.

POYD olarak depremzede öğrencilere destek olmak için çalışma yaptıklarını hatırlatan Atmaca, şunları kaydetti:

"Turizm Akademisyenleri Derneği ile depremden zarar gören 130 turizmde okuyan üniversite öğrencisi için çalışma yaptık. Bu öğrencilerin, staj ve işe yerleştirmeleriyle ilgili başta başvurularını topladık, turizmci meslektaşlarımızla paylaştık. Çoğunluğu Antalya'dan olmak üzere sektörümüz destek oldu. 130 öğrencimizin tamamını istedikleri illerde ihtiyaçları doğrultusunda staja isteyeni işe yerleştirdik. Bu yemek bizim için çok önemliydi, ücretsiz yaptığımız aylık yemekli toplantıları ücretli yapıyoruz. Topladığımız yemeğin ücretini her ay öğrencilerimize burs olarak gönderiyoruz."

CHP'den Antalya Milletvekili adaylığı için görevini bırakan eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da sektör temsilcileriyle vedalaştı.

Duygu dolu olduğunu ve turizm yolculuğunun 39 sene önce başladığı ifade eden Çorabatır, gazi mecliste temsil edilmek için aday olduğunu ve kendisi için önemli bir görev olacağını bildirdi.