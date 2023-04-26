Powerchina, Laos'un İlk Rüzgar Enerjisi Projesini İnşa Edecek

VİENTİANE, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Enerji İnşaat Şirketi'nin (PowerChina) inşasını üstlendiği ve Laos'ta bu türdeki ilk proje olan 600 MW'lık Muson Rüzgar Enerjisi Projesi'nin temel atma töreni başkent Vientiane'de gerçekleştirildi.

VİENTİANE, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Enerji İnşaat Şirketi'nin (PowerChina) inşasını üstlendiği ve Laos'ta bu türdeki ilk proje olan 600 MW'lık Muson Rüzgar Enerjisi Projesi'nin temel atma töreni başkent Vientiane'de gerçekleştirildi.

Salı günü gerçekleştirilen törene Laos'un Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Laos Planlama ve Yatırım Bakanı Khamjane Vongphosy ve hükümetteki diğer bakanlar, Laos'taki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Zhao Wenyu'nun yanı sıra projenin geliştirici ve müteahhit temsilcileri katıldı.

Laos Enerji ve Madencilik Bakanı Phoxay Sayasone yaptığı konuşmada, Muson Rüzgar Enerjisi Projesi'nin Laos'ta rüzgar enerjisinin gelişimi için yeni bir yol sunacağını ve Laos ekonomisi ile enerji sektörünün gelişimi için yeni bir ivme sağlayacağını söyledi.

Sayasone, Laoslu makamların her düzeydeki desteğiyle projenin sorunsuz bir şekilde inşa edileceğini umduğunu kaydetti.

PowerChina'nın Asya-Pasifik Bölge Genel Müdür Yardımcısı Yang Jian yaptığı konuşmada, PowerChina'nın Muson Rüzgar Enerjisi Projesi'ni Güneydoğu Asya'daki yeni enerji projeleri için bir mihenk taşı haline getirmek üzere teknolojik ve deneyimsel avantajlarını tam olarak kullanacağını, PowerChina'nın bilgisi ve gücüyle Laos'taki ekonomik ve sosyal kalkınma için katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu yeni başarı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katkıda bulunacağını söyledi.

Tayland merkezli Impact Energy Asya Kalkınma Limited Şirketi'nin sahibi olduğu bir Laos menşeli şirket olan Muson Rüzgar Enerjisi Limited Şirketi (Monsoon Wind Power Company) tarafından geliştirilen Muson Rüzgar Enerjisi Projesi, Laos'un güneyindeki Sekong eyaleti ve Attapeu eyaletinde inşa edilecek ve komşu Vietnam'a elektrik ihraç edecek ve satışını gerçekleştirecek 600 megavat kapasiteli bir rüzgar enerjisi projesini içeriyor.

Muson Rüzgar Enerjisi Limited Şirketi'nin sunumuna göre, proje tamamlandıktan sonra Laos'taki ilk rüzgar enerjisi projesi, Güneydoğu Asya'daki en büyük ve Asya'daki ilk sınır ötesi yeni enerji projesi olacak.