Powell: "Enflasyonu insanların buna kafa yormayacağı bir noktaya getirmeliyiz"

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kademeli şekilde düşmüş olsa da enflasyonun olması gereken seviyenin üzerinde seyrettiğini belirtti; önümüzdeki dönemde faiz artışının devam edebileceği sinyalini verdi.