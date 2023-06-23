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Powell: "Enflasyonu insanların buna kafa yormayacağı bir noktaya getirmeliyiz"

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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kademeli şekilde düşmüş olsa da enflasyonun olması gereken seviyenin üzerinde seyrettiğini belirtti; önümüzdeki dönemde faiz artışının devam edebileceği sinyalini verdi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kademeli şekilde düşmüş olsa da enflasyonun olması gereken seviyenin üzerinde seyrettiğini belirtti; önümüzdeki dönemde faiz artışının devam edebileceği sinyalini verdi

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Jerome Powell Güncel Haberler

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