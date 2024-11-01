Potala Sarayı'nın Yıllık Yenileme Çalışmaları Başladı
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki 1.300 yıllık tarihi Potala Sarayı'nın yıllık yenileme çalışmaları hayata geçirildi. Saray, 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.
LHASA, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da yer alan Potala Sarayı'nın yıllık yenileme çalışmaları başladı.
1.300 yıllık tarihiyle Lhasa'nın simge yapılarından biri olan Potala Sarayı, 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.