Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak - Haberler

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Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Modern müzikleri özellikle caz ve swing gibi farklı türlere uyarlayan topluluk, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da sahne alacak.

Modern müzik tarihinin unutulmaz örneklerini, geçmişin klasik tarzında yorumlayan topluluğa, her konserinde sürpriz konuklar eşlik ediyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koruyucu Aile Günü, Postmodern, Müzik, Güncel, Haberler

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