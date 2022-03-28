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Postacılar kıyasıya mücadele etti

İhlas Haber Ajansı - Cihan Kizir - Güncel
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Postacılar kıyasıya mücadele etti Balkan ülkelerinde yapılması planlanan Postacılar yürüyüş yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman'da bir biriyle kıyasıya mücadele etti.

Postacılar kıyasıya mücadele etti

ADIYAMAN - Balkan ülkelerinde yapılması planlanan Postacılar yürüyüş yarışmasına katılmak isteyen postacılar, Adıyaman'da bir biriyle kıyasıya mücadele etti.

PTT bünyesinde çalışan personeller arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhu ile kazandırmak üzere yapılan 50'ncisi düzenlenecek olan Balkan Postacı Yürüyüş Yarışmasına katılmak isteyen postacılar bölge seçmeleri için mücadele etti. Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa PTT Başmüdürlüklerinden oluşan 8. bölge seçmelerine 39 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 46 kişi yarıştı. Karaali Atletizm Pistinde yapılan yarışmalara Adıyaman PTT Başmüdürü Halil Sancaktar, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ve yarışmacılar katıldı.

Postacılar kıyasıya mücadele etti

Postacılar kıyasıya mücadele etti

Postacılar kıyasıya mücadele etti

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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