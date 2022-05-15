POSTACILAR DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ YARIŞMASINDA TER DÖKTÜ - Haberler

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen 'Postacı Yürüyüş Yarışması' Türkiye finali Denizli'de yapıldı. Postacılar, dereceye girebilmek için parkurda yürüyerek ter döktü. Yarışmada dereceye girenler Türkiye'yi, Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye finali 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Yarışmaya Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile diğer ilgililer katıldı. Yarışmaya Türkiye genelinden 25'i kadın 100 posta dağıtıcısı katıldı. İlk olarak kadın posta dağıtıcıları oluşturulan parkurda yarıştı ve ardından da erkek posta dağıtıcıları dereceye girebilmek için yürüyüş ter döktü. Erkek posta dağıtıcıları 10 bin metrelik, kadın posta dağıtıcıları ise 5 bin metrelik parkurda yarıştı. Yarışma sonunda erkeklerde Kadir Çoban birinci, Barış Çankır ikinci, Kadir Öztürk üçüncü, Tarık Karabulut dördüncü ve Tayfun Kumru beşinci oldu. Kadınlarda ise Esra Sağlam birinci, Nermin Arslanoğlu ikinci, Gülay Kalıç ise üçüncülüğü elde etti.

'POSTACI YÜRÜYÜŞÜNÜN BİR ANLAMI VAR'

Törende konuşan PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nın iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığını belirterek, 'Bu yarışma postacıların bir geleneğidir. Ülke genelinde yapılan seçmeler sonrasında Balkan yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek 3 kadın ve 5 erkekten oluşacak posta dağıtıcıları yürüyüş milli takımı bu yarışmayla belli oluyor. Bizler 182 yıllık teşkilatın mensuplarıyız. Savaşta, barışta, salgında ve hastalıkta şartlar ne olursa olsun görevimizi yerine getirmek için çabaladık. Bu postacı yürüyüşünün bir anlamı var. Biz yıllardır insanların hasret duyduklarına haber götürmek, acı tatlı haberleri taşımak için koşturuyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel