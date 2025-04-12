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Posof'ta Yoğun Kar Yağışı Meyve Üreticilerini Tedirgin Ediyor

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Posof ilçesi, Nisan ayı boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Sıcak havalarla tomurcuklanan ağaçlar, yeni kar ile endişe yaratıyor. Üreticiler, meyve veriminde olası sorunlardan dolayı tedirgin.

Posof yeniden beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yeniden beyaza büründü. Nisan ayı ile beraber güneş gören Posof'ta Nisan ayı ile birlikte kar yağışı yeniden etkili olmaya devam ediyor.

Nisan ayının başında ki sıcaklardan dolayı ağaçlar da tomurcuklanarak çiçek açmaya hazırlanırken şimdi ise o tomurcuklar da kar altında kaldığı için tekrar çiçek açabilir mi diye endişelenmeye başladı. Narenciye haricinde her türlü meyvenin yetiştiği Posof ta üreticiler tedirginlik yaşıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM ATAMAN - Güncel
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