İlçe merkezine inen kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan 8 kurttan oluşan sürü, bir süre sokaklarda dolaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen kurtlar, bir süre sonra ilçe merkezinden çıkıp uzaklaştı.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,