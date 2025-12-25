Haberler

İlçe merkezine inen kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen 8 kurttan oluşan sürü, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezinde gece saatlerinde yiyecek arayan 8 kurttan oluşan sürü, bir süre sokaklarda dolaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen kurtlar, bir süre sonra ilçe merkezinden çıkıp uzaklaştı.

