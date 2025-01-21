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Posof'ta Çığ Düşmesi: Kullanılmayan Cami Lojmanına Zarar Verdi

Posof'ta Çığ Düşmesi: Kullanılmayan Cami Lojmanına Zarar Verdi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Günbatan köyündeki kullanılmayan cami lojmanının üzerine çığ düştü. Olay sonrası sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Günbatan köyündeki kullanılmayan cami lojmanının üzerine çığ düştü.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Günbatan köyü camisine ait lojmanın üzerine çığ düştü. Lojmanın kullanılmadığı belirtildi.

Çığın ardından bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, AA muhabirine, Günbatan köyünde küçük çaplı çığ meydana geldiğini belirterek, "Çığ kullanılmayan cami lojmanına zarar verdi." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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