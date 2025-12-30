Haberler

Ardahan'ın Posof ilçesi kar altında

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilerek, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

ARDAHAN'ın Posof ilçesi kara teslim oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 50 santimetreye çıkarken, park halindeki araçlar da kar altında kaldı. Taşımalı eğitimin 1 gün tatil edildiği ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Posof ve Damal ilçeleri arasındaki 2bin 918 rakımlı Ilgar Geçidi zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, geçitte trafiğin normale dönmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Alper TURGUT/POSOF(ARDAHAN),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
