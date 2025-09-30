Posof-Badele Elması'nın Hasadı Başladı

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı.

Posof ilçesinde yetişen ve 6 yıl önce "Posof-Badele Elması" adıyla coğrafi işaret alan elma, yörede az sayıda çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

Olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan elmanın hasadına başlayan yetiştiriciler, ihtiyaçları dışında kalan elmaları il ve ilçede pazarlıyor.

Hasat sonrası depo ya da serin alanlarda muhafaza edilen elmanın, yaklaşık 2 hafta içinde içi de dışı gibi kırmızılaşıyor.

Bu yıl ağaçlardaki verim bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.

Üreticilerden emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, gazetecilere, bahçesindeki ağaçlarda verimin iyi olduğunu ancak bazı noktalarda verimin olmadığını söyledi.

Amaçlarının ağaç sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Bozyiğit, "Bu yıl benim bahçemde verim gayet iyi ama seneye ne olur onu bilemem." dedi.