Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Poşetteki domateslerin arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ-Bingöl karayolundaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki M.K. ve H.Y'ynin üstünü arayan ekipler H.Y'nin üzerinde 1,27 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Dedektör köpek "Alex" ile otomobilde yapılan aramada ise bir poşetteki domateslerin arasında 253,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve başkalarına ait kimlik taşıdığı tespit edilen 2 şüpheliden H.Y'nin 2 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler

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