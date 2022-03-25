PORTRE-Türk sinemasının Küçük Hanımefendisi: Belgin Doruk

İSTANBUL (AA) - Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı, "Küçük Hanımefendi" karakterinin unutulmazı Belgin Doruk'un ölümünün üzerinden 27 yıl geçti.

Hasan Doruk ile Refet Hanım'ın çocuğu olarak 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Doruk, Yıldız dergisinin 1952'de İstanbul Film ile düzenlediği yarışmada, genç kızlar arasında birinci seçildi.

Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" dediği sanatçı, 1952'de ilk filmi, Faruk Kenç'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi" adlı filmde rol aldı.

Sanatçı, 1953'te gerçekleştirilen güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi. Aynı yıl, "Köroğlu/ Türkan Sultan" ve Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, "Öldüren Şehir" adlı yapımda Ayhan Işık ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Ailesinin engellemelerine rağmen Enver Paşa'nın yeğeni, yönetmen Kenç ile 1954'te, henüz 18 yaşındayken evlenen Doruk'un bu evlilikten 1955'te kızı Gül dünyaya geldi. Çift, 5 yıllık evliliğin ardından boşandı.

Neriman Köksal, Kenan Pars, Muzaffer Tema ve Aziz Basmacı ile 1955'te "Ölüm Korkusu", Zeki Müren'le başrolü paylaştığı "Son Beste", 1957'de ise Turan Seyfioğlu ile başrol oynadığı "Çölde Bir İstanbul Kızı" filmlerinde rol aldı. Son Beste sinemada inanılmaz bir ilgi gördü.

Ayhan Işık ile rol aldığı "Küçük Hanımefendi" sinemalarda yoğun ilgi gördü

Başarılı oyuncu, Nejat Saydam'ın yönettiği, sinemanın unutulmazları arasında yer alan 1961 yapımı "Küçük Hanımefendi" filminde başrolleri Ayhan Işık ve Sadri Alışık ile paylaştı. Film, yılın en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden birisi olup, çok olumlu eleştiriler alınca, aynı kadroyla 1962'de "Küçük Hanım Avrupa'da", "Küçük Hanımın Kısmeti" ve 1970'te "Küçük Hanımın Şoförü" adlı filmler çekildi.

Zeki Müren ile de bir dizi sinema filminde rol alan sanatçı, 1959'da "Kırık Plak", 1961'de "Hep O Şarkı", 1962'de "Bahçevan", 1963'te "İstanbul Kaldırımları", 1964'te "Hayat Bazen Tatlıdır" adlı yapımlarda oynadı.

Yönetmen ve senarist Özdemir Birsel ile 1961'de evlenen Doruk, 1964'te çekilen "Duvarların Ötesi" filminde Tanju Gürsu ve Erol Taş ile başrolü paylaştı. Sanatçının 1967'de doğan oğlu Aydın Birsel, 2021'in sonunda hayatını kaybetti.

Özellikle melodramlar ile duygusal güldürülerin değişmez oyuncularından biri haline gelen Doruk,1950, 1960'lı yılların en beğenilen yapımlarında rol aldı.

Kilo vermek için kullandığı haplarla sağlığı bozuldu

Başarılı oyuncu, 1969 yapımı "Ayşecik - Yuvanın Bekçileri" filmiyle 1970'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Aldığı kiloları vermek amacıyla kullandığı ilaçların yan etkisi ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle, zor günler geçiren sanatçı, bir süre Fransız Lape Hastanesinde yattı.

Belgin Doruk, dönemin ünlü jönleri, Göksel Arsoy, Eşref Kolçak, Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Ediz Hun, Cüneyt Arkın ve İzzet Günay ile de çok sayıda yapımda başrolü paylaştı, 1972'de son filmi "Gecekondu Rüzgarı"nda rol aldı.

Cumhuriyet gazetesinde 1972'de yayımlanan haberde, sanatçının Ortaköy Şifa Yurdu'nda tedavi gördüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kilosuyla beraber sinirlerin de erimeye başlaması, Belgin Doruk üzerinde garip alışkanlıklar yaratıyor, şüpheci, kuşkulu, sabit fikirli bir hasta haline getiriyordu. Saplantılara kapılıyor, uyuyamıyor, saatlerce okuyor ve eski Türk kumaş desenleri çiziyordu. Günde ancak iki saat gözlerini kapayabilen sanatçı, kimseyle konuşmak istemiyor, eşine, çocuklarına karşı düzenli bir tutumu da görülmüyordu. Önce Dr. Faruk Bayülken'in başlattığı tedavi düzenini, sonradan psikanalist ve sinir hastalıkları mütehassısı Dr. Kemal Keskinel sürdürmeye başlamıştı. Birkaç testten sonra zayıflatma haplarını yasaklatan doktor, hastasını, kesin dinlenme zorunluluğunda olduğu için hastaneye yatırıyordu. İşte haziran başında Ortaköy Şifa Yurdu'nda tedaviye alınan Belgin Doruk'ta kısa sürede rahatlık haline dönüş başlamış, bazı sözcükleri hatırlayamaz hali, ağır konuşma düzeninde düzelmeye yüz tutmuştu."

Sinemayı 1975'te bıraktı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini alan sanatçı, 1975'te sinemayı bıraktığını açıkladı.

Belgin Doruk, 26 Mart 1995'te kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının oynadığı bazı filmler şöyle:

"Kader", "Son Beste", "Ölüm Korkusu", Mahşere Kadar", "Çileli Bülbül", "Çölde Bir İstanbul Kızı Şermin", "Beraber Ölelim", "Kederli Yıllar", "Annemi Arıyorum", "Kırık Plak", "Ömrümün Tek Gecesi", "Ölmeyen Aşk", "Kanlı Firar", "İlk Aşk", "Yeşil Köşkün Lambası", "Düğün Alayı", "Kızıl Vazo", "Bir Yaz Yağmuru", "Zavallı Necdet", "Özleyiş", "Bülbül Yuvası", "Küçük Hanımefendi", "Akdeniz Şarkısı", "Gönül Avcısı", "Kadınlar Hep Aynıdır", "Bitirimsin Hanım Abla", "Duvarların Ötesi", "Evcilik Oyunu", "Aşk ve Kin", "Şoförler Kralı", "İstanbul Kaldırımları", "Bir Gönül Oyunu", "Hep O Şarkı", "Kırık Hayatlar", "Sayılı Dakikalar", "Yasak Cennet", "Şoförün Kızı", "Toprağın Kanı", "Bozuk Düzen", "Allahaısmarladık Yavrum", "Sevgilim Bir Artistti", "Toprağın Kanı", "Güzel Bir Gün İçin", "Atlı Karınca Dönüyor", "Kanlı Nigar", "Yıkılan Gurur", "İstanbul'da Cümbüş Var" ve "İstanbul'u Sevmiyorum", "Şahane İntikam", "Ayşecik Yuvanın Bekçileri", "Küçük Hanımın Şoförü", "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Gecekondu Rüzgarı"