PORTRE-Tekin Akmansoy'un vefatının üzerinden 10 yıl geçti

"Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Tekin Akmansoy'un vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Asıl adı Alptekin Akmansoy olan usta sanatçı, 20 Ocak 1924'te Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, yaşamı boyunca birçok tiyatro oyununda ve dizide meddahlık geleneğini devam ettirmeye çalışan sanatçı,

Ailesiyle 1939'da Ankara'ya taşınan sanatçı, 17 yaşındayken halkevindeki tiyatro kurslarına başladı.

Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı "Para" isimli oyunla profesyonel olarak ilk kez sahneye çıkan sanatçı, bir röportajında şunları söylemişti:

"Necip Fazıl, 'Para' isimli piyesinde, Feridun Çölgeçen'le bir ortaklık yapıyor ve Yardım Sevenler Derneği adına paralı oynuyorlardı. Ben de Halkevindeyim. 'Sen oyna.' diye beni çağırdılar ve ilk defa para alarak orada oynadım. O dönemde gezginci tiyatrolar gelirdi Denizli'ye. Babam bizi hep götürürdü. Onları dışarıda görürdüm papyonlarıyla. Hayranlıkla bakardım. Eski tiyatrocuların sanat terbiyesi bir başkaydı."

Tekin Akmansoy, uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Ankara Atatürk Lisesinden 1942'de mezun olan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdiği 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

Tiyatrocu olmak için evden kaçtı

Tiyatroya aşkını her fırsatta dile getiren usta oyuncu, bir röportajında şöyle konuşmuştu:

"Gözümü tiyatroda açtığım yıllarda az seyirci ve az tiyatro vardı. Tiyatrocu olacağım diye evden kaçtım. Aileyi kandırıp konservatuvara girdim. Küstüler benimle. 4 sene eve girmedim. Devlet Tiyatrolarıyla başladığım zaman, biz sahnede 17 kişiydik, salonda izlemeye gelen 7 kişi vardı. Sonra salon 700 kişi oldu biz 17 kişi oynamaya devam ettik."

Usta oyuncu, 1947-1971'de, Ankara Devlet Tiyatrosunda "Küçük Şehir", "Alın Yazısı", "Othello", "Hülleci", "Ayak Bağı", "Gök Taşı" ve "Bal Sineği"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı.

TRT'de 1974'te başlayan ve dünyada sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak sayılan"Kaynanalar" dizisinde başrol oynayan sanatçı, 2004'e kadar, Kayserili uyanık iş adamı "Nuri Kantar" tiplemesini canlandırdı.

Tekin Akmansoy, kendisine büyük ün kazandıran Nuri Kantar karakterini 1975'te "Kaynanalar" ve "Nöri Kantar Ailesi" adlı sinema filmlerde de sürdürdü.

"Kaynanalar" dizisinin senaryosunu da kaleme alan Akmansoy, kızı Arzu Akmansoy ile dizinin yönetmenliğini de üstlendi.

Sanatçı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1974 yapımı "Köyden İndim Şehire" adlı komedi filminde, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Perran Kutman ile oynadı.

Usta oyuncu, uzun bir aranın ardından "Sonradan Görmeler", "Emret Muhtarım" ve "Beybaba" adlı dizilerle yeniden televizyona döndü.

Devlet Sanatçısı unvanını 1988'de alan Akmansoy, 2006'da seyirciyle buluşan "İki Aile" dizisinde, "Tahir Pamukçuoğlu" karakterini canlandırdı.

TRT'nin hazırladığı "Meddah" adlı yapımda 1988-2002'de tek başına birçok tipe hayat veren usta oyuncu, ilk evliliğini Sevim Hanım ile yaptı ve bu evlilikten Alev Esen adlı kızı doğdu. İkinci evliliğini, Meral Akmansoy ile gerçekleştiren sanatçının, yönetmenlik yapan kızı Arzu Akmansoy dünyaya geldi.

Kariyeri boyunca 50 kadar oyuncu yetiştirdi

Arzu Akmansoy, babasının cenaze töreninde yaptığı açıklamada, duygularını şu sözlerle aktarmıştı:

"O benim her şeyim, canımdı. Arkadaşım, babam, her şeyimdi. Ben onu kaybettim diye düşünmüyorum. Çok büyük bir sanatçı diye düşünüyorum. Allah herkese böyle bir ömür nasip etsin. Babam gönüllerde hep yaşayacak."

Diğer kızı Alev Esen ise "Babam benim de arkadaşım, dostumdu. Büyük oyuncu, büyük sanatçıydı. O kadar başarılıydı ki. Baba rolünü de çok güzel oynadı. Hepimizin içinde bir parça olarak gitti. Hepimizin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. O bizim bir parçamızdı, ailemizin bir parçasıydı." ifadelerine yer vermişti.

Tekin Akmansoy, 2011'de "2. Antalya Televizyon Ödülleri"nde ve 2008'de "35. Altın Kelebek"te "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Birçok filmin yapımcılığın da üstlenen Akmansoy, yaşamı boyunca 50'ye yakın oyuncu yetiştirdi.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında tiyatro ve seyirciye dair düşüncelerini şu cümlelerle ifade etmişti:

"Eskiden Şehir Tiyatroları açılışlarını William Shakespeare eserlerinden yaparlardı. Artık bunlar unutuldu çünkü televizyon öyle bir seyirci yetiştirdi ki; sadece gözü ve kulağı olan tembel seyirci. Önemli olan toplumun en aşağısında bulunan insanları yukarıya çıkartmak. Tiyatronun değil seyircinin dönüşmesi lazım. Özellikle televizyonlar çok etkili silah ama Türkiye'yi öyle bir yere götürüyor ki, bize ait olmayan dizileri adaptasyon ismi altından benzetmeye çalışıyoruz."

Zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede, 12 Şubat 2013'te yaşama veda eden Akmansoy'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan eşi Meral Akmansoy'un yanına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta oyuncunun vefatının ardından şu mesajı paylaşmıştı:

"Beyazperde ve tiyatro sahnelerimizin en değerli karakter oyuncularından olan merhum Tekin Akmansoy, canlandırdığı unutulmaz tiplemeleri ve gülen yüzüyle her zaman sevgi, saygı ve tebessümle hatırlanacaktır. Muhterem sanatçımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Tekin Akmansoy'un rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"İki Aile", "Emret Bakanım", "Emret Muhtarım", "Beybaba", "Sonradan Görmeler", "Mezarımı Taştan Oyun", "Kanlı Feryat", "Kaderin Mahkumları", "501 Numaralı Hücre", "Kanlı Deniz"