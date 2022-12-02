Portre: Jiang Zemin'in Büyük ve Görkemli Hayatı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin, tüm Çin Komünist Partisi (ÇKP), ordu ve her türlü etnik grubun yer aldığı Çin halkı tarafından tanınan, yüksek prestije sahip seçkin bir lider olarak takdir gördü.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin, tüm Çin Komünist Partisi (ÇKP), ordu ve her türlü etnik grubun yer aldığı Çin halkı tarafından tanınan, yüksek prestije sahip seçkin bir lider olarak takdir gördü.

Jiang, Marksizmin büyük savunucusu, büyük bir proleter devrimci, devlet adamı, askeri stratejist ve diplomattı. Pek çok zorlu sınavdan başarıyla geçmiş bir komünist savaşçı ve Çin'e özgü sosyalizmin büyük davasının önde gelen liderlerindendi. ÇKP'nin merkezi kolektif liderliğinin üçüncü neslinin merkezinde yer alıyordu ve Üç Temsil Teorisi'nin asıl kurucusuydu.

Jiang'ın hayatı görkemli ve mücadelelerle doluydu. 70 yılı aşkın devrimcilik kariyeri boyunca, komünist ideallerden hiçbir şekilde sapmadı, ÇKP'ye ve halkına bütünüyle sadıktı ve ÇKP'nin ve halkın davasına kararlılıkla bağlı kaldı.

13. ÇKP Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurulunun ardından yurtiçi ve uluslararası durumun karmaşıklığı ve dünya sosyalizminin deneyimlediği şaşırtıcı değişikliklerle karşı karşıya kaldığında Jiang, tüm ÇKP'ye, tüm orduya ve tüm etnik gruplardan Çin halkına kararlılıkla güvendi ve Çin özelliklerine sahip büyük sosyalizm davasını korumada ve Çin özelliklerine sahip sosyalizm davasını 21. yüzyıla başarıyla ilerletmede ÇKP merkezi kolektif liderliğine öncülük etti.

Jiang Zemin, kalıcı başarılar elde etti ve tüm ÇKP'nin, ordunun ve her türlü etnik gruplardan Çin halkının yürekten sevgisinin yanı sıra uluslararası toplumun geniş kesimlerinin takdirini kazandı.