Portoluların rüyası Kapadokya
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Portekiz, tarihi ve kültürel mimarisiyle birçok ülkeden turisti ağırlarken, şarabı, zengin tarihini vurgulayan binalarıyla ünlü Porto'dan Türkiye'ye gelenlerin ilk sıradaki tercihleri Kapadokya ve İstanbul.
Portekiz, tarihi ve kültürel mimarisiyle birçok ülkeden turisti ağırlarken, şarabı, zengin tarihini vurgulayan binalarıyla ünlü Porto'dan Türkiye'ye gelenlerin ilk sıradaki tercihleri Kapadokya ve İstanbul. Porto'dan Türkiye'ye seferler, yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarken ilerleyen dönemde sayının artması hedefleniyor.
Portekiz'in kuzeyinde yer alan, ülkenin ikinci büyük şehri Porto, tıpkı İstanbul Boğazı gibi ikiye bölen Rio Douro nehri ile 1996 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine eklendi. Tarihi ve kültürel mimarisiyle beğenileri toplayan Porto, üzüm bağları, dünyaca ünlü şarapları ve su sporlarıyla birçok ülkeden turisti ağırlarken, Portekizlilerin ilgi odağı ise Türkiye. Portekizliler, Porto'dan özellikle Kapadokya ve İstanbul'u tercih ederken, Antalya ve İzmir'e de ilgi gösteriyorlar.Türkiye'den Porto'ya tatil amacıyla özellikle tarihi ve kültürel yerleri sevenlerin geldiğini dile getiren Türk Hava Yolları (THY) Porto Müdürü Ahmet Şahiner, Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi işbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahiner, "Sörf ile ilgilenen, doğa sporları yapan, fotoğrafçılığa meraklı olan yolcularımız da Porto'yu ve Portekiz'i tercih ediyor. Çünkü gerçekten Portekiz'de ziyaret edilebilecek çok tarihi köyler, şehirler ve doğal yerler var. O anlamda gerçekten sunabilecekleri çok. Bunun dışında aile olarak gezmek isteyenler için nehir turları, çeşitli parklar mevcut" dedi."RAKAMLAR BİZE UMUT VERİYOR"THY'nin Porto seferlerine 2015 yılında başladığını dile getiren Ahmet Şahiner, "Haftada 4 seferdi. Sonrasında ciddi bir taleple pandemi öncesinde yaz aylarında haftalık 10 sefere yani bazı günler 2 sefer gerçekleştirdik. Tabii pandemi dönemi malum tüm dünyayı etkiledi. Özellikle havacılığı daha çok etkiledi ancak Türk Hava Yolları olarak bu dönemi çok güzel geçirdik. Diğer rakiplerimizden pozitif ayrışarak daha hızlı toparlandık. 2019 yılında ulaştığımız kapasiteyi 2022 yılında da aynen sağlamış olduk ve şu an büyük bir başarı göstererek 2019'daki sayılarımızı geçmiş bulunuyoruz. O yüzden rakamlar bize umut veriyor ve memnunuz durumdan" şeklinde konuştu."TÜRK FİRMALARININ YATIRIMLARI GİDEREK ARTIYOR"Ahmet Şahiner, Portekiz'deki Türk firmaları hakkında, "Türk firmalarının yatırımları giderek artıyor. Biz bu anlamda aslında seferlerimiz artırarak ticari operasyonları da desteklemiş oluyoruz. Ayrıca haftada bir kargo seferimiz var Porto'ya. İthalat ve ihracat anlamında da büyük desteğimiz var. Türk firmaları için pandemi sonrasında büyük imkanların olduğu açık yatırım yapmaları için" diye konuştu."PORTO'DAN İSTANBUL VE KAPADOKYA"Portekizli yolcuları Türkiye'ye taşıdıklarını ifade eden Ahmet Şahiner, "Portekizliler özellikle İstanbul ve Kapadokya'yı çok seviyorlar. Bunun dışında Antalya ve İzmir de diğer noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye'ye ciddi bir şekilde turist potansiyelini artırmış oluyor. Önümüzdeki dönemde de yaptığımız çalışmaları daha da hızlandıracağız. Büyük umut içerisindeyiz, daha çok yolcu taşımak istiyoruz. Bunun için de ayrıca emek harcıyoruz. Tabii aynı zamanda transit yolcuları da Türkiye üzerinden taşıyoruz" dedi.