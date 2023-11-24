Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistin, İsrail, Ürdün ve Mısır'ı kapsayan iki günlük resmi ziyaretlerine başladı.

Portekiz ve Slovenya Dışişleri Bakanları, İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır ziyaretine başladı

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistin, İsrail, Ürdün ve Mısır'ı kapsayan iki günlük resmi ziyaretlerine başladı.

Cravinho ve Fajon ilk olarak İsrail'de Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştü.

Portekiz resmi televizyonu RTP'ye açıklama yapan Cravinho, " Portekiz, Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail ile tam dayanışma göstermiştir. Portekiz elbette ki İsrail'in vatandaşlarını ve toprağını koruma hakkını savunuyor. Ancak Gazze Şeridi'nde kesinlikle kabul edilemez seviyeye gelen sivil kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenle geçici olan insani ateşkesin devam etmesi gerekmektedir. Bu barışı inşa etmek için temel bir taş olmak zorundadır." dedi.

"Orantılı saldırı diye bir şeyin söz konusu olamayacağını, her insan hayatının kutsal olduğunu" ifade eden Portekiz Dışişleri Bakanı, "siyasi görüşmelerin, diplomasinin başlama zamanının geldiğini" savundu.

Cravinho, "Askeri operasyona ihtiyaç duyulmasına rağmen yaşadığımız sorunların askeri çözümü olduğu yanılsamasına kapılmamalıyız. Tam tersine çözüm ancak politik olabilir ve artık bu çerçevede düşünmeye başlamanın zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Cravinho, Gazze Şeridi'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Filistin'in parçası olması gerektiğini kaydetti.

Portekiz ve Slovenya Dışişleri Bakanları, öğleden sonra Filistin yarın da Ürdün ve Mısır'da temaslarda bulunacak.