Portekiz ve Brezilya, Avrupa'da Askeri Uçak Üretimi İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

LİZBON, 25 Nisan (Xinhua) -- Portekiz'in önde gelen havacılık şirketleri ve Brezilyalı havacılık şirketi Embraer, Avrupa'da askeri uçak üretmek için Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

LİZBON, 25 Nisan (Xinhua) -- Portekiz'in önde gelen havacılık şirketleri ve Brezilyalı havacılık şirketi Embraer, Avrupa'da askeri uçak üretmek için Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve 4 günlük resmi ziyaret için Portekiz'e giden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın katılımıyla imzalandı.

Embraer Savunma ve Güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Joao Bosco Costa Junior, "Bugün, bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla, A-29 Super Tucano ile ilişkili teknolojiler geliştirilmesinin devam etmesinde önemli bir adım daha atıyoruz" dedi.

Costa Junior, A-29 Super Tucano ile ilişkili teknolojilerin üretileceğini, uçağın yeni versiyonunun Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) harekat gereksinimlerini karşılayacak donanıma sahip olacağını söyledi.

Embraer ile mutabakatı imzalayan Portekizli şirketler ise Mühendislik ve Ürün Geliştirme Merkezi (CEiiA), Empordef Bilgi Teknolojileri (ETI), GMV ve OGMA (Genel Havacılık Malzemesi Atölyeleri) oldu.

Embraer, dünyanın en önemli uçak şirketlerinden biri konumunda. Firma, A-29 Super Tucano ve KC-390'a ek olarak, Komuta ve Kontrol Merkezi (C4I), radarlar, İGK (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) ve uzay çalışmaları gibi bir dizi entegre çözüm ve uygulamalar sunuyor.