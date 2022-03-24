Portekiz – Türkiye maçının ardından (Burak Yılmaz) - Haberler

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Portekiz – Türkiye maçının ardından (Burak Yılmaz)

AA - Murat Karadağ - Güncel
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde Portekiz milli takımı ile A Milli Futbol Takımı Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde Portekiz milli takımı ile A Milli Futbol Takımı Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası A Milli futbolcu Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz – Türkiye maçının ardından (Burak Yılmaz)

Portekiz – Türkiye maçının ardından (Burak Yılmaz)

Portekiz – Türkiye maçının ardından (Burak Yılmaz)

AA / Murat Karadağ - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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