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Portekiz, Türkiye maçına doğru

AA - Murat Karadağ - Güncel
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Maçın başlamasına yakın stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Davul ekibinin şovunu futbolseverler büyük bir ilgiyle takip etti. Türk taraftarlar da büyük bir coşkuyla stat çevresinde tezahüratlarını yaptı.

Dragao Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Portekiz, Türkiye maçına doğru

Portekiz, Türkiye maçına doğru

Portekiz, Türkiye maçına doğru

AA / Murat Karadağ - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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