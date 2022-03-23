Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Haberler

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Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz son antrenmanını gerçekleştirdi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz son antrenmanını gerçekleştirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off yarı finalinde yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek olan Portekiz, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fernando Santos yönetimindeki Portekiz antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında ısınma ve dar alanda paslaşma çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik provası üzerinde duruldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun çalışmada keyifli halleri dikkat çekti.

Portekiz - Türkiye mücadelesi yarın TSİ 22.45'te Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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