Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık kurallarını değiştirdi

Portekiz, Rus oligark Roman Abramovich ile ilgili tartışmaların da etkisiyle Sefarad Yahudilerine yönelik vatandaşlık kurallarını sertleştirdi.

Portekiz gazetesi Publico'nun verdiği haberle gün yüzüne çıkan değişikliğin, 2021 yılı sonunda Bakanlar Kurulu'nda onaylandığı ancak Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından 9 Mart'ta imzalandıktan sonra yürürlüğe girdiği bildirildi.

Söz konusu kanun hükmündeki kararnameyle Sefarad Yahudileri bundan sonra Portekiz'den vatandaşlık talebinde bulunurken, bu ülke ile gerçek ve somut bağlantıları olduğunu göstererek burayı ziyaret ettiklerini veya bir mülk sahibi olduklarını kanıtlamak zorunda kalacak.

Abramovich, 2021'de vatandaşlığı almıştı

Portekiz'den 500 yıl önce sürülen Sefarad Yahudileri, 2015'te yürürlüğe giren kanunla sadece Musevi cemaati liderlerinden (Haham) aldıkları belgeyle vatandaşlık başvurusu yapabiliyordu.

Son 7 yılda 56 binden fazla Sefarad Yahudisi Portekiz vatandaşlığı alırken, bunlardan biri de Nisan 2021'de vatandaşlığı alan Roman Abramovich olmuştu.

Rus oligarklardan olduğu için bazı Avrupa ülkelerinde yaptırım uygulanan Abramovich hakkında Portekiz Savcılığı da verilen vatandaşlıkta usulsüzlük olduğu iddiasıyla soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında, Abramovich'e Sefarad Yahudileri soyundan geldiğine ilişkin belgeyi veren Porto Musevi cemaati lideri Haham Daniel Litvak geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Abramovich'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle olası bir ülkeye girişinin engellenemeyeceğini çünkü bunun anayasaya aykırı olacağını söylemişti.