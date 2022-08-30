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Portekiz Sağlık Bakanı Temido istifa etti

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Portekiz Sağlık Bakanı Temido istifa etti

Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido istifa etti.

Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido istifa etti.

Temido, yaptığı açıklamada, gerekçe belirtmese de "artık bu mevkiinin gerekliliğini yerine getiremediğini" ifade etti.

Hükümetin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Temido'nun istifasını sunduğu, Başbakan Antonio Costa'nın da bu karara saygı gösterip, istifayı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Costa, başta Kovid-19 salgını dönemindeki mücadelesi olmak üzere Marta Temido tarafından yürütülen tüm çalışmaları takdir ediyor. Hükümet, ulusal sağlık sistemini güçlendirmek ve Portekizlilere sağlanan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için reformlara devam edecektir." denildi.

Portekiz'de son 3 yıldır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Temido'nun yerine geçici olarak Devlet Sekreteri Yardımcısı Antonio Lacerda Sales ve sağlıktan sorumlu Devlet Sekreteri Maria de Fatima Fonseca'nın atandığı kaydedildi.

İstifa, hastanelerin acil servislerinde ve kadın hastalıkları bölümünde hizmet eksikliğinden kaynaklanan sorunların ülke gündeminde olduğu bir dönemde geldi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

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