Portekiz Parlamentosu Tap Havayoluna Yönelik Soruşturmayı Onayladı

LİZBON, 4 Şubat (Xinhua) -- Portekiz Parlamentosu Cuma günü, son aylarda çok sayıda usulsüzlük şikayetine adı karışan ülkenin bayrak taşıyıcısı TAP havayolu şirketini soruşturmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını onayladı.

LİZBON, 4 Şubat (Xinhua) -- Portekiz Parlamentosu Cuma günü, son aylarda çok sayıda usulsüzlük şikayetine adı karışan ülkenin bayrak taşıyıcısı TAP havayolu şirketini soruşturmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını onayladı.

Soruşturma, havayolunun Portekiz hükümetinin kontrolüne geri döndüğü, "özellikle 2020 ile 2022 arasındaki dönemde, TAP yönetimi üzerindeki siyasi denetimin nasıl yapıldığını değerlendirmeyi" amaçlayacak.

Milletvekillerinin önerisine göre, "Alexandra Reis'i TAP yöneticisi olarak seçme, atama veya işe alma sürecinin" tamamı ve şüpheli usulsüz tazminat ve ikramiye ödemelerine karışan diğer kişiler soruşturulacak.

Parlamentoda onaylanan önergeye göre, havayolu yönetiminin "şirket çıkarlarına ve dolayısıyla kamu yararına zarar vermiş olabilecek" kararları da soruşturulacak.

Aralık 2022'de Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos, TAP'tan 500.000 euro (542.640 ABD doları) tazminat alan ancak hükümet için çalışmaya devam eden Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Alexandra Reis'in istifasından kısa bir süre sonra görevden alınmıştı.