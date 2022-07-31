Portekiz Kayıtlara Geçen En Kötü Kuraklık ile Karşı Karşıya

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), bu yılın, ülkede kuraklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1931 yılından bu yana en kurak yıl olduğunu açıkladı.

LİZBON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nden (IPMA) Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında topraklarının yüzde 67,9'unda şiddetli kuraklık, yüzde 28,4'inde aşırı kuraklık ve kalan yüzde 3,7'sinde orta derecede kuraklık yaşayan Portekiz, en kötü kurak dönemini yaşıyor. Enstitü, bu yılın, ülkede kuraklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1931'den bu yana en kurak yıl olduğunu açıkladı. IPMA'ya göre, Portekiz'de kuraklık yaklaşık bir yıl önce yoğunlaşmaya başladı ve kışın bile ülkenin karasal topraklarının tamamında şiddetli kuraklık yaşandı.

9 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, Portekiz'in başkenti Lizbon'a bağlı Cascais belediyesindeki Rio da Mula barajının düşük su seviyesi görülüyor. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/Xinhua)

Enstitü ayrıca, Portekiz'in beş bölgesinin devam eden çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1 Ağustos'a kadar, üç kademeli ölçeğin ikinci en ciddi kademesi olan "turuncu" alarmda kalacağını açıkladı. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC), Cumartesi günü düşük nem seviyeleri nedeniyle yangın tehlikesi uyarısında bulundu. Portekiz hükümeti, halkın su tüketimini güvence altına almak amacıyla, elektrik üretimi ve sulamada su kullanımını izlemek ve sınırlamak üzere tedbirler aldı. Hükümet ayrıca baraj ve bentlerde su birikimini artırmak ve sulamada su tasarrufu sağlamak için hassas teknolojileri iyileştirmeye karar verdi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'a bağlı Cascais belediyesindeki Carcavelos plajında duş alan bir erkek, 9 Temmuz 2022.. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/Xinhua)