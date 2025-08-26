Portekiz, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı 'kabul edilemez' olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulundu. Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

LİZBON, 26 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı "kabul edilemez" diye nitelendirerek kınadı. Bakanlık sivillerin, gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının koşulsuz olarak korunması gerektiğini vurgulayarak derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Bakanlık pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı, hiçbir şekilde kabul edilemez. Gazeteciler, siviller ve sağlık çalışanları koşulsuz olarak korunmalıdır. Ateşkes, en temel insanlık gereğidir ve daha fazla ertelenemez" ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıda, aralarında beş gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgede kısmen işlevini sürdüren son sağlık kuruluşu olan Nasır Hastanesi, devam eden çatışmalar sırasında bölge sakinleri için hayati bir yaşam kaynağı görevi görüyor.

Gazze'deki insani kriz konusunda endişelerini bir kez daha vurgulayan Portekiz, ateşkesin sağlanması ile tıbbi bakım ve insani yardıma erişimin güvence altına alınması yönündeki uluslararası çabaları desteklediğini yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
