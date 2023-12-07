Portekiz'in Porto kentinde Çin yapımı metro treni hizmete başladı

Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk Çin yapımı metro treni, Portekiz'in Porto kentinde ticari faaliyete başladı. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, hizmetin ilk gününde trene binerek metro açılışını gerçekleştirdi. Portekiz'in en büyük ikinci şehri Porto'da bulunan 6 metro hattı ve 80'den fazla istasyon, 67 kilometrelik bir mesafeyi kapsayarak hem Porto'ya hem de banliyö bölgelerine hizmet veriyor.

PORTO, 7 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk Çin yapımı metro treni Çarşamba günü Portekiz'in Porto kentinde ticari faaliyete başladı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, hizmetin ilk gününde trene binerek metro açılışını gerçekleştirdi. Costa, hükümetin AB kalkınma fonundan sağladığı yaklaşık 50 milyon euroluk (yaklaşık 54 milyon ABD doları) büyük yatırımına dikkat çekerek, bunun hem bölge sakinlerine hem de turistlere büyük faydalar getireceğini söyledi.

Başbakan, Lizbon, Porto ve Braga gibi kilit öneme sahip şehirlerde kamu altyapısının geliştirilmesi için 1 milyar euronun (1078 milyon ABD doları) üzerinde ek kaynak tahsis etmeyi planladığını açıkladı.

Portekiz Çevre ve İklim Eylemi Bakanı Duarte Cordeiro ise yeni hizmete giren metro treninin, halkın konforlu ve güvenli seyahat beklentilerini karşıladığını ve Porto'nun metro ağının verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Çinli CRRC Tangshan şirketi tarafından üretilen metro treni, 2020 yılının başlarında Porto Metro ile başlatılan ve 18 tren setinin üretimi ve beş yıllık bakım hizmeti anlaşmasıyla sonuçlanan bir işbirliği projesi olma özelliğini taşıyor.

Resmi olarak 2021'de üretilmeye başlanan ilk tren, 2022'nin sonunda Porto'ya ulaştı.

Portekiz'in en büyük ikinci şehri Porto'da bulunan 6 metro hattı ve 80'den fazla istasyon, 67 kilometrelik bir mesafeyi kapsayarak hem Porto'ya hem de banliyö bölgelerine hizmet veriyor.