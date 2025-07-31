Portekiz'in Filistin Devletini Tanıma Niyetine Filistin'den Memnuniyet

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını memnuniyetle karşıladı ve bu adımın barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin devletini tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ülkesinin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu duyurmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Portekiz'in adımının "barışa katkı sağlayan, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu, cesur bir tutum olduğu" vurgulandı.

Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere seslenilen açıklamada, Filistin halkına uygulanan adaletsizliği sona erdirmek için harekete geçme ve tarihin doğru tarafında yer alması çağrısı yapıldı.

Dünya ülkelerine New York'taki BM Genel Kurulunda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin konulu konferansın bildirgesini imzalama, soykırım, yerinden etme ve ilhak gibi ihlallerini durdurma, iki devletli çözümü koruma ve dünya halkları ve ülkeleri için güvenlik, istikrar ve refah sağlama sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuldu.

Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Portekiz hükümetinin eylül ayında Filistin devletini tanıma niyetinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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