Portekiz'in aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı rakibi Portekiz'in aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı rakibi Portekiz'in aday kadrosu açıklandı.
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrcio (AS Roma)
Savunma: Cédric Soares (Arsenal FC), Diogo Dalot (Manchester United FC), Joo Cancelo (Manchester City FC), Gonçalo Incio (Sporting CP), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Rben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), William Carvalho (Real Betis Balompié), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Joo Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Matheus Nunes (Sporting CP), Otvio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City FC)
Forvet: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), Joo Félix (Club Atlético de Madrid), Rafael Leo (AC Milan)
Portekiz-Türkiye maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 22.45'te Porto kentindeki Drago Stadyumu'nda oynanacak.
(İHA)