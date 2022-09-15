Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı

Portekiz'de sol hükümet, enerji krizine ve yüksek enflasyona karşı şirketlere yardım için 1 milyar 400 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Portekiz'de sol hükümet, enerji krizine ve yüksek enflasyona karşı şirketlere yardım için 1 milyar 400 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Hükümet, şirketlere enerji geçişlerinde yardım yapılacağını, endüstride doğal gaz faturalarının ödenmesinde destek verileceğini ve kredi kolaylıkları sağlanacağını duyurdu.

Yardım paketi kapsamında, enerji ve hammadde fiyatları veya tedarik zincirleri gibi "yeni durumdan" etkilenen şirketlere 600 milyon avroluk kredi yardımı yapılacak.

Ayrıca enerji geçişi ve verimliği hızlandıracak önlemlere 290 milyon avro, nitelikli eğitim programlarına 100 milyon avro, yeşil enerjiye 20 milyon avro, şirketlerin uluslararasılaştırılmasını teşvike 30 milyon avro ve doğal gaz yardımları için de 120 milyon avroluk özel bir yardım hattı oluşturulacak.

Elektrik ve doğal gaz ile gübre ve yem giderleri olan şirketlere vergi avantajı sağlayacak hükümet, doğal gaza uygulanan karbon vergisi ile petrol ürünleri vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasını sürdürecek.

"Enerji fiyatlarındaki yapısal değişime hazırlıklı olmalıyız"

Ekonomi Bakanı Antonio Costa Silva, basın toplantısında, "Geri dönüşü hızlı olmayacak enerji fiyatlarındaki yapısal değişime hazırlıklı olmalıyız. Şirketlerin ve ailelerin bu yeni gerçeğe uyum sağlamaları gerekiyor. Enerjinin neredeyse yüzde 30'unu israf etmeye devam eden bir ülkeyiz." dedi.

Hükümet geçen hafta, elektrikte KDV'nin bir bölümünün düşürülmesi, kira artışlarına yüzde 2'lik sınır getirilmesini, işçi başına doğrudan yardım ile emekli maaşlarına artışları kapsayan 2 milyar 400 milyonluk avroluk paket açıklamıştı.

Ağustosta enflasyon oranının yüzde 8,9 olduğu Portekiz'de, hükümet yıl sonu için yüzde 7,4'lük enflasyon ortalaması öngörüyor.