Portekiz Havayolu Şirketi Tap, Grev Yüzünden 360 Uçuşu İptal Edecek

LİZBON, 24 Kasım (Xinhua) -- Portekiz havayolu şirketi TAP Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Ulusal Havacılık Uçuş Personeli Sendikası'nın (SNPVAC) grevi yüzünden 8-9 Aralık'ta yapılması planlanan 360 uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

LİZBON, 24 Kasım (Xinhua) -- Portekiz havayolu şirketi TAP Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Ulusal Havacılık Uçuş Personeli Sendikası'nın (SNPVAC) grevi yüzünden 8-9 Aralık'ta yapılması planlanan 360 uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Havayolu şirketi yaptığı yazılı açıklamada kararın, "müşteriler açısından belirsizliklerin" giderilmesi amacıyla alındığını söyledi. Şirket, yaklaşık 8 milyon euro (8,3 milyon ABD doları) tutarında zarar tahmininde bulundu.

"Bu kararı almak, TAP açısından daha maliyetli oldu ancak yolcularımızı korumak açısından doğru karar budur" ifadelerini kullanan şirket, en iyi çözümü bulmaya ve rahatsızlığı en aza indirmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

SNPVAC'a bağlı mürettebat üyeleri, TAP'nin ücret kesintileri gibi önlemler içeren yeniden yapılanma planı yüzünden çalışanlar arasında "memnuniyetsizlik, isyan ve rahatsızlık" olduğunu söyleyerek grev başlattıklarını duyurmuştu.