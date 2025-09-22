Portekiz, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan açıklamasında, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'in Filistin'i resmen tanıdıklarına dair açıklamasının "cesur bir adım" olduğunu ifade ederek, kararın adil ve kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Abbas, Portekiz'in Filistin'i tanıma kararının iki devletli çözümün uygulanmasının önünü açacağını belirterek, "Filistin'in İsrail'le barış ve güven içinde yan yana yaşamasını sağlayacak." dedi.

Abbas, önceliğin Gazze'de ateşkes, yardımların girişine izin verilmesi, esir ve tutukluların serbest bırakılması, İsrail'in tamamen çekilmesi, Filistin topraklarında yeniden inşa ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise kararın uluslararası hukuka uygun ve barışı destekleyen cesur bir adım olduğunu ifade ederek, Portekiz ile ikili ilişkileri güçlendirme sözü verdi. Bakanlık ayrıca Filistin'i henüz tanımayan ülkelere, iki devletli çözümü korumak için tanıma adımı atmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Rangel, Portekiz'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir." diye konuşmuştu.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını" vurgulayan Rangel, "Filistin Devleti'nin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor." ifadelerini kullanmıştı.