Portekiz Eski Dışişleri Bakanı: Ab-Çin İlişkilerinde Ekonomiye Öncelik Verilmeli

Portekiz eski Dışişleri Bakanı Antonio Martins da Cruz, Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in dünyanın geleceği açısından son derece önemli bir dünya aktörü olduğunu kaydederek Avrupa ülkelerinin Çin'le olan dış politikalarında ekonomiyi jeopolitiğin önüne koyması gerektiğini söyledi.

Portekiz eski Dışişleri Bakanı Antonio Martins da Cruz, Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in dünyanın geleceği açısından son derece önemli bir dünya aktörü olduğunu kaydederek Avrupa ülkelerinin Çin'le olan dış politikalarında ekonomiyi jeopolitiğin önüne koyması gerektiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): ANTONİO MARTİNS DA CRUZ, Portekiz Eski Dışişleri Bakanı:

"Ekonomi, jeopolitikten önce gelir (çünkü) ekonomi Çin için çok önemli, Avrupa için çok önemli. İşleri eskiden olduğu gibi yapalım. Son derece açık olalım. Yarının dünyasının tasarlanmasında Çin'e ihtiyacımız var. Çin, çok önemli bir oyuncu, bir süper güç ve Çin'e ihtiyacımız var."

Portekiz-Çin ilişkileri konusunda eski dışişleri bakanı, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine inandığını söyledi.

SES 2 (İngilizce): ANTONİO MARTİNS DA CRUZ, Portekiz Eski Dışişleri Bakanı:

"Çin'in Portekiz'de önemli yatırımları var. Biliyorsunuz ki, kişi başına düşen yatırımlar bakımından Portekiz, daha fazla Çin yatırımı sayesinde Avrupa'da ikinci ülke konumunda. Çinli yatırımcılar Portekiz'de memnuniyetle karşılanıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lizbon'dan bildiriyor. (XHTV)