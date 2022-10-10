Portekiz, Enerji Enflasyonunu Düşürmek İçin 3 Milyar Euro Yatırım Yapacak

LİZBON, 10 Ekim (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, Pazar günü sosyal kuruluşlarla imzalanan "Sosyal Uyum" anlaşmasına göre, enerji fiyatlarındaki enflasyonu kontrol altına almak için elektrik ve gaz sistemlerine 3 milyar euro enjekte edecek.

LİZBON, 10 Ekim (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, Pazar günü sosyal kuruluşlarla imzalanan "Sosyal Uyum" anlaşmasına göre, enerji fiyatlarındaki enflasyonu kontrol altına almak için elektrik ve gaz sistemlerine 3 milyar euro enjekte edecek.

Portekiz haber ajansı Lusa tarafından açıklanan anlaşmaya göre hükümet, hem aileler hem de şirketler için maliyet artışını azaltmak amacıyla yeni önlemler almayı taahhüt ediyor.

Hükümet ile Portekiz'in en büyük işveren konfederasyonları arasında imzalanan "Sosyal Uyum"un amacı, orta vadede girişimcilerin gelirlerini, ücretlerini ve rekabet gücünü artırmak.

Enerji Hizmetleri Düzenleme Kurumu (ERSE), şirketler tarafından tüketilen gaz için megawatt saat (MWh) başına yaklaşık 40 euroluk indirim açıklayacak. Anlaşmaya göre bu indirim "2023'te beklenen fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 20 ila 30 arasında bir tasarruf" sağlayacak.