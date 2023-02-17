Portekiz Emlak Fiyatlarını Düşürmek İçin 'Altın Vize' Uygulamasına Son Verdi

LİZBON, 17 Şubat (Xinhua) -- Portekiz hükümeti Perşembe günü, "altın vize" uygulamasını kaldırdığını duyurdu. Altın vize, ülkeden lüks emlak satın alanlara oturum hakkı sunuyordu.

Başbakan Antonio Costa, açıklamasında, bu önlemlerle emlak spekülasyonuyla mücadele etmeyi ve emlak fiyatlarını düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başbakan, daha önce verilen "altın vizelerin" yenilenmesinin, "mülkün, sahibi tarafından ve kalıcı konut olarak ve kendi soyundan gelen kimseler tarafından kullanılması durumunda ya da mülkün uzun bir süre kiralık piyasasına konulması halinde" mümkün olabileceğini belirtti.

Başbakan, "şu ana kadar verilen yaklaşık 11.000 altın vizenin 9.000'den fazlasının sadece ve münhasıran emlak yatırımlarına tahsis edildiğini" söyleyerek kararı savundu.

Portekiz'de emlak fiyatlarını düşürmek amacıyla bu önleme ek olarak vergilerin indirilmesi, konut izinlerinin basitleştirilmesi ve kira artışlarının sınırlandırılması gibi başka önlemler de duyuruldu.

Sunulan projeye göre hükümet stratejisi, "konut amaçlı kullanılabilecek emlak arzını artırmak üzere müdahalede bulunmayı" ve piyasada daha fazla ev bulunmasının sağlanmasını öngörüyor.