Portekiz, Embraer ile Altıncı KC-390 Uçağını Aldı

Portekiz, Brezilya'nın Embraer şirketi ile altıncı KC-390 Millennium tipi askeri nakliye uçağını almak için ek sözleşme imzaladı. Portekiz Hava Kuvvetleri, bu uçağı kullanan ilk kurum olurken, yeni sözleşme gelecekteki potansiyel alımlar için 10 ek opsiyon da sunuyor.

LİZBON, 18 Eylül (Xinhua) -- Portekiz, Brezilya'nın havacılık ve uzay şirketi Embraer'den altıncı KC-390 Millennium tipi askeri nakliye uçağını almak üzere şirket ile ek sözleşme imzaladı. Böylece Portekiz Hava Kuvvetleri, halihazırda bu uçağı kullanan ve ek sipariş veren ilk kurum oldu.

Çarşamba günü imzalanan ek sözleşme, diğer ülkelerin gelecekteki olası satın alımları için 10 ek satın alma opsiyonu da içeriyor. KC-390'u kullanmaya 2023'te başlayan Portekiz, uçağını konuşlandıran ilk NATO üyesi olmuştu.

Portekiz Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı filosunda an itibarıyla 5 adet KC-390 uçağı bulunuyor.

Ek sözleşme kapsamında başkent Lizbon'un yaklaşık 150 kilometre doğusunda bulunan 11 numaralı hava üssü, KC-390 operasyonlarına yönelik eğitim tesisi olarak kullanılacak.

KC-390, aralarında 8 Avrupa ülkesi ve 7 NATO üyesinin de bulunduğu dünya genelinde 11 hava kuvveti tarafından kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
