Portekiz Ekonomisi 2022'de Son 35 Yılın En Hızlı Büyümesini Gerçekleştirdi

LİZBON, 1 Şubat (Xinhua) -- Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından Salı günü yayımlanan tahmin raporuna göre Portekiz ekonomisi 2022'de yüzde 6,7'lik büyümeyle 1987 yılından bu yana en iyi performansını sergiledi.

LİZBON, 1 Şubat (Xinhua) -- Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından Salı günü yayımlanan tahmin raporuna göre Portekiz ekonomisi 2022'de yüzde 6,7'lik büyümeyle 1987 yılından bu yana en iyi performansını sergiledi.

Böylelikle Portekiz'in gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı, bir önceki yılın Ekim ayı 2023 Devlet Bütçesi'nde (OE2023) öngörülen yüzde 6,5'in üzerinde gerçekleşti.

Portekiz ekonomisinin büyümesi, 2021'deki GSYİH artışının 1,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşerek 2020'de pandeminin etkisiyle oluşan yüzde 8,3'lük tarihi düşüşün ardından güçlü toparlanmayı pekiştirmiş oldu.

İç talep, önceki yılda gözlenenden daha düşük olmasına karşın, özel tüketimin hızlanması ve yatırımların yavaşlamasıyla GSYİH'deki yıllık değişime önemli ölçüde katkıda bulundu.

2021'de negatif olan dış talebin katkısı, mal ve hizmet ihracat hacmindeki hızlanmayla ve ithalatın yavaşlamasıyla 2022'de pozitife döndü.