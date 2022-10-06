Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho Cezayir'de

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Cezayir'e düzenlediği resmi ziyarette, iki ülke ilişkilerini görüştü.

Cezayir'e resmi çalışma ziyareti gerçekleştiren Cravinho, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından başkentteki Muradiye Sarayı'nda kabul edildi.

Cravinho, Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile kameraların karşısına geçti.

Cezayir resmi televizyonundan naklen yayımlanan basın açıklamasında, Cravinho, ülkesinin, Cezayir ile olan tarihi ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Cravinho, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın özel selamlarını Cumhurbaşkanı Tebbun'a aktardığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tebbun'u 2023'te ülkesine davet ettiğini söyledi.

Portekiz'in, Cezayir ile tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve Lizbon'un bu ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan Cravinho, "Uluslararası ilişkilerde bir istikrarsızlık döneminde yaşıyoruz ve bu gibi durumlarda güven duyduğumuz istikrarlı, dost ülkelere güvenmek önemlidir." dedi.

Öte yandan Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuk bakan Cravinho'nun başkanlığındaki heyetin, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ve heyetiyle bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bakanların ikili görüşmelerinin ardından heyetleriyle birlikte düzenledikleri çalışma toplantısında, Cezayir ile Portekiz arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarını ve bu ilişkileri birçok alanda güçlendirmenin yollarını gözden geçirdikleri ifade edildi.

İki tarafın, 2005 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması çerçevesinde birlikte çalışmaya devam etmeyi, iki ülke arasındaki ortaklığın tanık olduğu olumlu dinamikleri geliştirmeyi taahhüt ettikleri belirtilen açıklamada, özellikle uluslararası ilişkilerdeki gergin siyasi ve ekonomik durum ile bunun çeşitli düzeylerdeki yansımaları çerçevesinde, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden dengeli bir ilişki kurmanın önemini vurguladığı, Cezayir ve Avrupa Birliği arasındaki ortaklığı da ele aldığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki düzenli istişare ve koordinasyon mekanizmasına işaret edilerek, iki tarafın bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı aktarılan açıklamada, uluslararası düzlemde yaşanan anlaşmazlıkların ve krizlerin, barışçıl yollarla uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesine katkıda bulunmak için çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındığı dile getirildi.