Portekiz'deki Tramvay Kazası İçin Costa'dan Başsağlığı Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da meydana gelen tramvay kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Costa ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Lizbon'da meydana gelen tramvay kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Paris'e seyahat ettiğini, kazayı uçaktan indikten sonra öğrendiğini belirten Costa, hayatı boyunca kendisi için büyük anlam taşıyan Gloria tramvayında meydana gelen kazanın ciddiyetini büyük üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Costa, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilediğini kaydederek, "Portekiz ve Lizbon'a gönülden başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Portekizce başsağlığı mesajı paylaştı.

Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, dün yerel saatle 18.00 sularında raydan çıkmış, 15 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i ağır 18 kişi yaralanmıştı.