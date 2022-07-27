Portekiz'deki Metro Projesi İçin İlk Metro Treni Üretim Hattından Çıktı

SHİJİAZHUANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yüksek hızlı tren üreticilerinden biri olan CRRC Tangshan Limited Şirketi tarafından geliştirilen ilk metro treni Salı günü üretim hattından çıktı. Tren, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Tangshan şehrinde test edilecek. Şirket, trenin Portekiz'in Porto şehrine ihraç edileceğini ve oradaki bir metro projesinde yer alacağını kaydetti. 2020 yılının Ocak ayında imzalanan anlaşmaya göre şirket, Porto'da yerel bir metro şirketi için toplam 72 vagonlu 18 metro treni üretecek ve beş yıl bakım hizmeti verecek. Üreticinin açıklamasına göre, maksimum yolcu kapasitesi 334 kişi, maksimum hızı saatte 80 km olan metro trenleri, hafif tasarım, düşük enerji tüketimi, düşük gürültü ve akıllı çalışma özelliklerine sahip olacak. CRRC Tangshan'ın yönetim kurulu başkanı Zhou Junnian, projenin 2021 yılının Kasım ayında başlamasından beri şirketin Kovid-19'un getirdiği olumsuz etkinin üstesinden geldiğini, üst düzey Avrupa projesinin getirdiği teknik standartlar ve kültürlerdeki farklılıkları ele aldığını söyledi. Zhou Junnian, şirketle ilk incelemesini video aracılığıyla Porto'da gerçekleştirdi. Zhou, sekiz aydan fazla süren çabaların ardından ilk trenin üretiminin yüksek standartta ve sıkı kalite kontrol önlemleriyle tamamlandığını da sözlerine ekledi.