Portekiz'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Portekiz'deki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Portekiz'deki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 2 gün sürecek oy kullanma işlemine yerel saat ile 09.00'da başlandı.

T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Lizbon Büyükelçiliği binası önünde kuyruk oluşturdu.

Bugün saat 21.00'de sona erecek oy verme işlemi, yarın da 09.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, "14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde yurt dışında başlayan oylama çerçevesinde bugün ve yarın Lizbon Büyükelçiliğimizde oy kullanacağız. Vatandaşlarımız ilk defa Portekiz'de oy kullanacak. Şu ana kadar seçmen kaydını yaptıran 1500'e yakın vatandaşımız var. Seçimlerin ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Portekiz'de yaşayan tüm seçmenlerimizi de oy vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.