Portekiz'de Neonazi Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'in başkenti Lizbon'da aşırı sağcı Neonazi örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi. Tutuklananların terörist grupla bağlantıları olduğu belirtilirken, ülke genelindeki aşırı sağcı grupların artan saldırıları endişe yarattı.

Aşırı sağcı grupların son dönemde saldırılarının arttığı Portekiz'de güvenlik güçlerinin Neonazi örgütlere yönelik operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 16 Haziran'da yapılan operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan söz konusu 6 kişinin Neonazi olarak bilinen aşırı sağcı "Movimiento Armilar Lusitano???????" (MAL) adlı örgütle bağı olduklarından şüphelenildiği bildirildi.

Polisin 15 yerde yaptığı aramalarda çok sayıda silah, kesici ve patlayıcı madde ile elektronik cihaza el konulduğu kaydedildi.

MAL'ın "milliyetçi ideolojilerin destekçileri ile radikal ve şiddet yanlısı aşırı sağcı bir grup olduğu" bilgisini paylaşan polis yetkilileri, örgütün "göçmenlere ve mültecilere karşı ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti besleyen sistem karşıtı ve komplocu bir ideolojiyi savunduğunu" vurguladı.

Portekiz basını da aralarında Lizbon Belediyesi yerel polis memuru ve bazı güvenlik görevlilerinin de olduğu tutuklananların "terörist gruplar ve faaliyetleriyle ilgili suçlar işlemekten, ayrımcılıktan, nefret ile şiddete tahrikten ve yasa dışı silah bulundurmaktan" suçlandığını yazdı.

Diğer yandan 10 Haziran'daki Portekiz Günü kutlamaları sırasında Neonazi bir grubun, Lizbon'daki A Barraca tiyatrosuna doğru yürüyen aktör Aderito Lopes'e yaptığı saldırıyla ilgili bazı yazılı örgüt malzemelerinin de operasyon sırasında ele geçirildiği duyuruldu.

Aktör Lopes, olayda yaralanıp hastaneye kaldırılırken, Portekiz'in farklı kentlerinde dün yapılan gösterilerde saldırı protesto edilmişti.

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimler sonunda aşırı sağcı Chega Partisi, ülke demokrasi tarihinde ilk kez ikinci büyük parti konumuna gelmişti.

Ülkede son dönemlerde aşırı sağcı grupların, Lizbon'daki cami ve İslam okulu başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddet ve hakaret içerikli saldırıları dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hac ibadetinde böyle görüntülendi

Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hacda görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
İşte İsrail'i vuran İran'ın elindeki en büyük koz! Hürmüz'ü kapatırlarsa petrol fiyatları uçabilir

Burayı kapatırlarsa piyasalar uçar! İşte İran'ın elindeki en büyük koz
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.