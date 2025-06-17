Portekiz'de Neonazi Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Aşırı sağcı grupların son dönemde saldırılarının arttığı Portekiz'de güvenlik güçlerinin Neonazi örgütlere yönelik operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 16 Haziran'da yapılan operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan söz konusu 6 kişinin Neonazi olarak bilinen aşırı sağcı "Movimiento Armilar Lusitano???????" (MAL) adlı örgütle bağı olduklarından şüphelenildiği bildirildi.

Polisin 15 yerde yaptığı aramalarda çok sayıda silah, kesici ve patlayıcı madde ile elektronik cihaza el konulduğu kaydedildi.

MAL'ın "milliyetçi ideolojilerin destekçileri ile radikal ve şiddet yanlısı aşırı sağcı bir grup olduğu" bilgisini paylaşan polis yetkilileri, örgütün "göçmenlere ve mültecilere karşı ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti besleyen sistem karşıtı ve komplocu bir ideolojiyi savunduğunu" vurguladı.

Portekiz basını da aralarında Lizbon Belediyesi yerel polis memuru ve bazı güvenlik görevlilerinin de olduğu tutuklananların "terörist gruplar ve faaliyetleriyle ilgili suçlar işlemekten, ayrımcılıktan, nefret ile şiddete tahrikten ve yasa dışı silah bulundurmaktan" suçlandığını yazdı.

Diğer yandan 10 Haziran'daki Portekiz Günü kutlamaları sırasında Neonazi bir grubun, Lizbon'daki A Barraca tiyatrosuna doğru yürüyen aktör Aderito Lopes'e yaptığı saldırıyla ilgili bazı yazılı örgüt malzemelerinin de operasyon sırasında ele geçirildiği duyuruldu.

Aktör Lopes, olayda yaralanıp hastaneye kaldırılırken, Portekiz'in farklı kentlerinde dün yapılan gösterilerde saldırı protesto edilmişti.

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimler sonunda aşırı sağcı Chega Partisi, ülke demokrasi tarihinde ilk kez ikinci büyük parti konumuna gelmişti.

Ülkede son dönemlerde aşırı sağcı grupların, Lizbon'daki cami ve İslam okulu başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddet ve hakaret içerikli saldırıları dikkati çekiyor.