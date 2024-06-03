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Portekiz'de Hava Gösterisinde Uçaklar Çarpıştı: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

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Portekiz'de düzenlenen askeri havaalanı gösterisinde 2 uçağın havada çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetti. Diğer pilot ise hafif yaralandı. Kazanın ardından hava gösterisi durduruldu.

Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.

Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.

Portekiz'in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran'da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.

Kaynak: AA / Güncel

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