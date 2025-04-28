Portekiz'de Elektrik Kesintileri İçin Normalleşme Süresi Bir Hafta Olabilir
Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin tam olarak normalleşmesinin bir hafta alabileceğini açıkladı. Kesintilerin sebebi olarak İspanya'nın elektrik şebekesindeki sorunlar ve aşırı sıcaklar gösterildi.
Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.
REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.
Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel