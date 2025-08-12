Portekiz'de Dev Orman Yangınları: 1700 İtfaiyeci Görevde

Orman yangınlarıyla iki haftadır mücadele eden Portekiz'de, 4 noktada devam eden büyük yangınları söndürmek için 1700'den fazla itfaiyecinin çalıştığı, aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkede 3 Ağustos'tan bu yana tüm izinleri iptal edilen itfaiye ekipleri, günlerdir ara vermeden yangınları söndürmek için çalışıyor.

Resmi makamlarca "endişe verici boyutta" olduğu açıklanan 4 noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden yapılan açıklamalarda, 700'ü Trancoso'da olmak üzere sadece 4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yangın söndürme çalışmaları sırasında aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümet, mevcut durumda hizmet dışı olan bazı hava araçları nedeniyle söndürme çalışmalarına takviye için Fas'tan iki "Canadair" uçağının geldiğini ifade etti.

Ormanlar ve Doğal Parkları Koruma Enstitüsünün (ICNF) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yetkililer, alevlerin ilerledikçe yoğun sıcaklık, kuvvetli rüzgarlar ve kurak hava koşullarının da beraberinde geldiğini, 44 dereceleri bulan aşırı sıcak havanın devam etmesi nedeniyle ikinci en ciddi uyarı olan "turuncu" alarmın nerdeyse ülkenin genelinde devam ettiğini kaydetti.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'ta ilan edilen ve daha sonra uzatılan alarm durumu 13 Ağustos'ta sona erecek.