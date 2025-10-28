Haberler

Portekiz'de Chega Partisi'nden Irkçı Seçim İlanları Tepki Çekti

Portekiz'de aşırı sağcı Chega partisinin, Bangladeş ve Roman göçmenlerini hedef alan ırkçı ilanları, tepkilere sebep oldu. Ülkede yaşayan Bangladeşli göçmenler, ilanlara karşı sakin kalmaları çağrısı yapıldı.

Portekiz'de aşırı sağcı Chega partisinin, ülkede yaşayan Bangladeş ve Roman göçmenleri hedef alan ırkçı ilanları tepki çekti.

Portekiz'de Ocak 2026'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ana muhalefetteki Chega partisi seçim kampanyasını, ırkçı söylemlerle göçmenler üzerine kurdu.

Başkent Lizbon'da bazı noktalardaki ilan panolarına asılan seçim kampanyası reklamlarında, Chega'nın lideri Andre Ventura'nın fotoğrafının yanında "Burası Bangladeş değil" ve "Romanlar yasalara uymalı" ifadeleri kullanıldı.

Bangladeş'in Lizbon Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilan panolarındaki bu ifadelere karşı Büyükelçiliğin gerekli yetkililerle temasa geçeceği belirtilerek, Portekiz'de yaşayan Bangladeşli göçmenlerden sakin ve barışçıl olmaya devam etmeleri talep edildi.

Ülkede mayıs 2025'te yapılan erken genel seçimlerin ardından sağ görüşlü "Demokratik İttifak", Başbakan Luis Montenegro'nun öncülüğünde, ilk defa ana muhalefete gelen Chega'nın dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetini kurmuştu.

Özellikle göçmenler konusunda hükümete baskı yapan Chega'nın talebiyle Başbakan Montenegro, Anayasa Mahkemesince ilk taslağı durdurulan ancak daha sonra hazırlanan ikinci taslakla kabul edilen, göçmenler için aile birleşimini kısıtlayan "Yabancılar Yasasını" bu ay içinde meclisten çıkarmış ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya onaylatmıştı.

Yeni yasa, şimdiye kadar mevcut olmayan bir uygulamayı getirerek, göçmenlerin yurt dışında yaşayan aileleriyle aile birleşimi başvurusunda bulunabilmeleri için reşit olmayan çocukları, engelli ve bakmakla yükümlü akrabaları olanlar dışında göçmenlere Portekiz'de asgari iki yıllık ikamet süresi öngörüyor.

Hükümetin sunduğu yabancılara vatandaşlık edinme konusunda kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan "Vatandaşlık Yasası" adlı tasarı ise mecliste görüşülmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
