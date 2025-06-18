Portekiz'de Azınlık Hükümeti Meclis'ten Onay Aldı

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan merkez sağ görüşlü iki siyasi partinin ittifakından oluşan ve liderliğini Başbakan Luis Montenegro'nun yaptığı "Demokratik İttifak" (AD) tarafından kurulan azınlık hükümetinin programı Meclis'te onaylandı.

Başbakan Montenegro 4 Haziran'da kurduğu azınlık hükümetinin programını 12 Haziran'da Bakanlar Kurulu'nda kabul ettikten sonra bugün de Meclis'te onaylattı.

Hükümet programında bu yıl içinde yaklaşık 1500 yeni jandarma ve polis memuru alınması, göçmenlerin durumunu zorlaştıracak şekilde mevcut vatandaşlık ve yabancılar yasalarında revizyon yapılması, gelir vergisi miktarında 500 milyon avroya eş değer indirim yapılması öne çıkan başlıklar oldu.

Başbakan Montenegro, vatandaşlık ve yabancılar yasalarının değiştirilip, aileden kaynaklı oturum izinlerinin sınırlandırılması ve yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesinin kolaylaştırılmasını öngören tasarının kısa sürede hükümette kabul edilip parlamentoya sunulacağını açıkladı.

Hükümet ayrıca Polis Teşkilatı içinde yabancılar ve sınır departmanı oluşturulmak istediğini duyurdu.

Diğer yandan savunma harcamalarında Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine ulaşma hedefini yineleyen Montenegro, Portekiz'in Ukrayna'ya "kesin desteğini sürdüreceğini" vurguladı.

Montenegro ayrıca, Portekiz'in 2027 ve 2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yer alma adaylığını destekleme çabalarının ve BM'nin resmi dili olarak Portekizcenin tanınmasına dair çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Bulgaristan'ın ardından son 10 yılda en çok seçime giden ikinci ülke olan Portekiz'de yeni hükümet normal şartlarda 4 yıl görevde kalacak.

Portekiz'de AB ülkelerine oranla daha düşük olan asgari ücret ve emekli maaşları, konut krizi ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerdeki eksiklikler önemli sorunlar olarak biliniyor.